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Мэр Орска рассказал о попытках засыпать прорванную дамбу

Мэр Орска Козупица: попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезны
10 апреля 2024, 14:25
Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Все попытки засыпать прорванную дамбу в Орксе оказались неэффективными. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица.


Однако власти продолжают искать способы более быстрого отвода воды от домов города, частично затопленного после прорыва дамбы 5 апреля, отметил градоначальник.

По словам мэра, вместе со специалистами МЧС они провели осмотр дамбы и оценили ситуацию на месте промоин. Попытки засыпать прорывы бутом оказались безуспешными, так как поток воды смывал каменные глыбы, словно песок. Сейчас, когда стихия угомонилась, власти ищут способы быстрого отвода воды из города и начала его восстановления.

Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске

Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля, что привело к массовой эвакуации жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления.

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Более 10 беременных принял из зон затопления перинатальный центр в Орске
10 апреля 2024, 14:56

Фото: РИА Новости

Перинатальный центр в Орске Оренбургской области принял 11 беременных женщин из зон затопления. Об этом сообщила завотделением патологии новорождённых и недоношенных детей Ирина Кашинская
«Они психологически очень подавлены, у них слёзы на глазах, потому что им нужно не только заботиться о новорождённых, но и думать о старших детях, которые остались без дома», — прокомментировала в беседе с RT Кашинская.

В то же время известно, что «Аэрофлот» из-за наводнения в Оренбургской области продлил возможность переоформить билеты в сообщении с Оренбургом и Орском.

«Аэрофлот» принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля 2024 года включительно», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы компании.

Ранее мэр Орска Василий Козупица заявлял, все попытки засыпать прорванную дамбу в Орске оказались неэффективными. Однако власти продолжают искать способы более быстрого отвода воды от домов города, частично затопленного после прорыва дамбы 5 апреля, добавлял градоначальник.

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#урал
#наводнение
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В Солнечногорске гроза повалила дерево на автодорогу
10 апреля 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Дерево упало на автомобильную дорогу в районе деревни Полежайки городского округа Солнечногорск из-за грозы с сильным ветром и перекрыла одну полосу движения, автомобилисты обратились за помощью к спасателям, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Автомобилисты, заметившие появившееся на дороге препятствие, сообщили об этом в единую службу экстренной помощи «Система-112». Специалисты немедленно выехали на вызов. На месте работник Мособлпожспаса с помощью нескольких бензопил распилили упавший ствол и убрали с проезжей части брёвна и ветки», — говорится в сообщении.
Благодаря спасателям проезд по дороге вновь стал открыт и безопасен.

Ранее сообщалось, что на поле у деревни Сафрониха Рузского округа местные жители обнаружили о время земляных работ 37 боеприпасов времён Великой отечественной войны. На место были вызваны спасатели, которые отвезли найденные снаряды в безопасное место и обезвредили их.

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Группа журналистов попала под обстрел ВСУ в районе Кременной, есть раненые
Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении
10 апреля 2024, 14:16

Фото: iStock.com/frantic00

Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении, сообщило правительство ЛНР в телеграм-канале.
В сообщении говорится, что ВСУ нанесли удар по региону в том момент, когда там работала съемочная группа телеканала.

Оператор получил ранение в ногу. Также сообщается о пострадавшем корреспонденте. По предварительной информации он контужен.

В настоящее время пострадавших сотрудников телеканала везут в больницу Луганска для оказания им медицинской помощи.

Прежде сообщалось, что пять беспилотников ВСУ пытались атаковать российский регион. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Угрожавшего русским мигранта приговорили к пяти годам
10 апреля 2024, 12:59

Фото: iStock/BrianAJackson

Шугаиб Болатукаев, который устроил дебош в автобусе с угрозами русских, приговорён к пяти годам лишения свободы, пишет Mash.
Инцидент произошёл в январе 2022 года. Болатукаев, следуя в автобусе по улице Зои и Александра Космодемьянских, сначала потребовал высадить его посреди маршрута.

После отказал водителя, он начал оскорблять его и ударил несколько раз по входной двери. Другие пассажиры попытались успокоить Болатукаева, но тот начал угрожать им и оскорблять их по национальному признаку.

В результате дебошира задержали. Его обвиняют в хулиганстве и возбуждении ненависти по национальному признаку. Кроме этого, он заплатит штраф в размере 194 тысяч рублей.

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#россия
#мигранты
#автобус
#арест
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В Подмосковье за три месяца произошло более 50 ДТП по вине таксистов
10 апреля 2024, 12:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 50 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей такси, зафиксировано в Московской области за первый квартал текущего года, об этом, а также о причинах большинства таких аварий рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Всего с начала года из-за таксистов произошло 53 ДТП, в основном это были столкновения, причинами которых стало превышение скорости, нарушение правил очерёдности при проезде перекрёстка и нарушение правил перестроения», — сообщили в министерстве.
Отмечается также, что в этом году число погибших в авариях, спровоцированных водителями такси, снизилось на 33% по сравнению с показателями за первый квартал 2023 года.

В министерстве также добавили, что в Московской области осуществляется регулярный контроль за работой такси. Проверяется техническое состояние автомобиля, наличие необходимых медицинских справок у водителя, соблюдение режима работы и отдыха и ряд других критериев.

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#дтп
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Застрявший в лёгочной артерии контрацептив едва не убил британку
Daily Mirror: контрацептив на шесть лет застрял в легочной артерии жительницы Британии
10 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Застрявший на шесть лет в лёгочной артерии контрацептив едва не убил жительницу Британии, сообщает Daily Mirror.
Шесть лет назад 29-летняя Ребекка Харди установила в предплечье контрацептивный имплантат. Она забеспокоилось после того, как не смогла нащупать его под кожей. Однако врачи уверили ее: имплантат находится глубоко под кожей и переживать не стоит.

После истечения срока действия в 2021 году имплантат не смогли обнаружить, а через год его нашли в легочной артерии. Изделие ставило под угрозу репродуктивную функцию и жизнь женщины.

По словам врачей, удаление имплантата из артерии — опасная операция с вероятностью осложнений. Поэтому пациентка решила оставить все как есть.

«Что касается беременности, мне сказали, что я все еще смогу забеременеть, но для полного прекращения действия гормонов может потребоваться около восьми лет. Мне предложили помощь, если я когда-нибудь захочу снова родить», — сказала Харди.

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#великобритания
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#женщины
#операции
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Заставившую потрогать школьника свою грудь охранницу задержали в Подмосковье
SHOT: Охранница, заставившая 14-летнего парня потрогать ее грудь, задержана в Подмосковье
10 апреля 2024, 11:28

Фото: iStock/zoka74

Охранница, которая заставила 14-летнего школьника потрогать ее грудь, задержана в Подмосковье, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, инцидент произошёл в городе Лосино-Петровский. Переписку 14-летнего школьника и 43-летней вахтёрши случайно нашла его мать.

Она незамедлительно обратилась в полицию. Школьник во всем сознался. Его мать рассказала, что сын познакомился с охранницей в феврале этого года. Женщина начала общаться с ним в соцсетях.

По словам подростка, он просил вахтёршу скидывать ему откровенные фото и видео, что она регулярно и делала. «Пара» встречалась на квартире, где вахтерша взяла руку парня и потрогала ей себя за грудь.

Женщину задержали, она во всём призналась. Из школы ее уволили, ей грозит срок.

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#подмосковье
#охрана
#подросток
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В Рузском округе в ходе земляных работ нашли около 40 боеприпасов времён ВОВ
10 апреля 2024, 11:09

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Почти 40 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили жители Рузского городского округа во время земляных работ, на место немедленно вызвали спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Тридцать семь боеприпасов было найдено в поле рядом с деревней Сафрониха Рузского округа. Прибывшие взрывотехники осмотрели опасную находку и определили, что это 45-миллиметровые артиллерийские снаряды», — говорится в сообщении.
Снаряды поместили в специальный контейнер и с соблюдением всех предосторожностей отвезли на безопасное расстояние от населённых пунктов. Там снаряды обезвредили в соответствии с инструкцией.

Ранее сообщалось, что на берегу реки Руза в Волоколамском городском округе была обнаружена 50-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны. Снаряд находился далеко от строений, поэтому его обезвредили на месте обнаружения.

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#рузский городской округ
#боеприпасы
#великая отечественная война
#спасатели
#мособлпожспас
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Записку с угрозой теракта нашли в «Крокус Сити Молле»
MK.RU: в «Крокус Сити Молле» нашли записку с сообщением о теракте
10 апреля 2024, 10:53

Фото: iStock/oliviaelisa92

В подмосковном торговом центре «Крокус Сити Молл» нашли записку с угрозой теракта в адрес экс-главы Белого дома Дональда Трампа, пишет MK.RU.
Как пишет издание, записка, адресованная Трампу, была найдена на рояле в одном из ресторанов торгового центра. В ней говорилось о халатном отношении арендодателей в ТЦ «Красногорск Плаза» к обязанностям и нарушении ими техники безопасности. По мнению автора сообщения, это может привести к теракту.

Правоохранительным органам удалось установить возможного автора записки — это 46-летний житель Красногорска. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооружённые боевики вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, пострадали около 550.

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#подмосковье
#россия
#теракт
#крокус сити холл
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