Мэр Орска рассказал о попытках засыпать прорванную дамбу

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области
Все попытки засыпать прорванную дамбу в Орксе оказались неэффективными. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Василий Козупица.
Однако власти продолжают искать способы более быстрого отвода воды от домов города, частично затопленного после прорыва дамбы 5 апреля, отметил градоначальник.
По словам мэра, вместе со специалистами МЧС они провели осмотр дамбы и оценили ситуацию на месте промоин. Попытки засыпать прорывы бутом оказались безуспешными, так как поток воды смывал каменные глыбы, словно песок. Сейчас, когда стихия угомонилась, власти ищут способы быстрого отвода воды из города и начала его восстановления.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля, что привело к массовой эвакуации жителей из Старого города, где находятся несколько поселков, попавших в зону затопления.
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