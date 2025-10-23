Более 10 человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Копейске
В Копейске продолжаются поиски 12 сотрудников завода, которые числятся пропавшими без вести после взрыва на предприятии. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, в результате чрезвычайного происшествия спасти удалось не всех – 12 человек погибли.
Сотрудники экстренных служб продолжают поисковые работы на месте происшествия, отметил Текслер.
По последним данным, число пострадавших достигло 19 человек. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии, двоих госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы № 6 Челябинска, ещё двоих перевезли в областную клинику.
Взрыв на заводе произошёл вечером 22 октября. Предварительной причиной ЧП называют нарушение технологического процесса. Расследование продолжается.
