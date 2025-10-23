Достижения.рф

Более 10 человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Копейске

Губернатор Текслер: в Копейске устанавливают местонахождение 12 человек
Фото: iStock/Fedorovekb

В Копейске продолжаются поиски 12 сотрудников завода, которые числятся пропавшими без вести после взрыва на предприятии. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём Telegram-канале.



По словам главы региона, в результате чрезвычайного происшествия спасти удалось не всех – 12 человек погибли.

Сотрудники экстренных служб продолжают поисковые работы на месте происшествия, отметил Текслер.

По последним данным, число пострадавших достигло 19 человек. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии, двоих госпитализировали в ожоговое отделение городской больницы № 6 Челябинска, ещё двоих перевезли в областную клинику.

Взрыв на заводе произошёл вечером 22 октября. Предварительной причиной ЧП называют нарушение технологического процесса. Расследование продолжается.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0