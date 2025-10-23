Более 10 человек числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе в Копейске

23 октября 2025, 13:07

Губернатор Текслер: в Копейске устанавливают местонахождение 12 человек

Фото: iStock/Fedorovekb

В Копейске продолжаются поиски 12 сотрудников завода, которые числятся пропавшими без вести после взрыва на предприятии. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём Telegram-канале.