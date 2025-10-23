В Челябинской области объявили траур после взрыва на заводе в Копейске
В Челябинской области объявили 24 октября днем траура в связи с гибелью людей при взрыве на заводе в Копейске. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
В пятницу на всей территории региона приспустят флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании массово отменяют развлекательные мероприятия, запланированные на этот день.
«Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!» — написал Текслер.Напомним, взрыв на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области произошел вчера вечером. В результате ЧП, по последним данным, погибли 12 человек, еще семеро пострадали. Глава региона опроверг версию о прилете беспилотника.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).