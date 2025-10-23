В Челябинской области объявили траур после взрыва на заводе в Копейске

23 октября 2025, 11:20

Фото: iStock/nathamag11

В Челябинской области объявили 24 октября днем траура в связи с гибелью людей при взрыве на заводе в Копейске. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.





В пятницу на всей территории региона приспустят флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании массово отменяют развлекательные мероприятия, запланированные на этот день.

«Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!» — написал Текслер.