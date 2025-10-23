Момент мощного взрыва в Копейске попал на видео

23 октября 2025, 06:55

Момент взрыва на предприятии в Копейске попал на видео

Фото: istockphoto / Oleksiy Samsonov

В городе Копейске Челябинской области произошел взрыв на одном из предприятий. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «Топор Live».