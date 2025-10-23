Момент мощного взрыва в Копейске попал на видео
В городе Копейске Челябинской области произошел взрыв на одном из предприятий. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «Топор Live».
На видеоролике, попавшем в объектив уличной камеры, виден мощный взрыв и столб огня, взмывающий вверх.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли девять человек. Еще пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. После инцидента на предприятии начался сильный пожар, после чего произошел еще один взрыв в очаге возгорания. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Челябинской области Александр Богомаз.
На месте работают спасатели, которые заняты разбором завалов. Есть вероятность, что под ними могут находиться люди.
Читайте также: