Взрыв в Челябинской области: новые подробности
В Челябинской области 24 октября объявили днем траура в связи со взрывом на одном из предприятий в Копейске. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своём Telegram‑канале.
По его поручению на всей территории региона приспустят флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия в этот день.
Ранее из-за инцидента в Копейском городском округе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.
Взрыв на заводе произошёл 22 октября. На месте случился пожар, затем зафиксировали ещё один взрыв. Число погибших, по последним данным, возросло до 12 человек, шестеро получили ранения. По имеющейся информации, вероятной причиной могла стать халатность и нарушение требований техники безопасности. Работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Читайте также: