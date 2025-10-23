Взрыв в Челябинской области: новые подробности

23 октября 2025, 11:22

В Челябинской области объявили траур 24 октября после взрыва на предприятии

В Челябинской области 24 октября объявили днем траура в связи со взрывом на одном из предприятий в Копейске. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своём Telegram‑канале.