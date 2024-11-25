Более 10 жительниц Брянской области продали отцовство своих детей иностранцам

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В Брянской области силовики вскрыли криминальную схему легализации иностранцев в России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что как минимум 11 жительниц Новозыбковского района занимались подпольным бизнесом. Они продавали отцовство своих детей иностранным гражданам, которые на данном основании получали право на российское гражданство.
По данным правоохранительных органов, 27-летняя Маргарита К. продала документы сразу на пятерых своих детей. Их подставными отцами стали четверо китайцев и один приезжий из Таджикистана. Другая многодетная мать таким же путём легализовала двух граждан Китая и одного уроженца Таджикистана.
При этом уточняется, что все женщины знакомы между собой. Они подчеркнули, что за эту схему им платили по 30 тысяч рублей. Схема была раскрыта силовиками в ходе рейда по обработке цыган, проживающих в регионе.
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По данным правоохранительных органов, 27-летняя Маргарита К. продала документы сразу на пятерых своих детей. Их подставными отцами стали четверо китайцев и один приезжий из Таджикистана. Другая многодетная мать таким же путём легализовала двух граждан Китая и одного уроженца Таджикистана.
При этом уточняется, что все женщины знакомы между собой. Они подчеркнули, что за эту схему им платили по 30 тысяч рублей. Схема была раскрыта силовиками в ходе рейда по обработке цыган, проживающих в регионе.
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Анастасия Чинкова