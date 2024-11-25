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Более 10 жительниц Брянской области продали отцовство своих детей иностранцам

Baza: 11 женщин из Брянской области продали отцовство своих детей иностранцам
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Брянской области силовики вскрыли криминальную схему легализации иностранцев в России. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что как минимум 11 жительниц Новозыбковского района занимались подпольным бизнесом. Они продавали отцовство своих детей иностранным гражданам, которые на данном основании получали право на российское гражданство.

По данным правоохранительных органов, 27-летняя Маргарита К. продала документы сразу на пятерых своих детей. Их подставными отцами стали четверо китайцев и один приезжий из Таджикистана. Другая многодетная мать таким же путём легализовала двух граждан Китая и одного уроженца Таджикистана.



При этом уточняется, что все женщины знакомы между собой. Они подчеркнули, что за эту схему им платили по 30 тысяч рублей. Схема была раскрыта силовиками в ходе рейда по обработке цыган, проживающих в регионе.

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#полиция
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#дети
Названа причина задержания министра транспорта Ростовской области и его зама
Министра транспорта Ростовской области Кушнарева и его зама задержали за взятку
25 ноября 2024, 11:07

Виталий Кушнарев (Фото: РИА Новости/Александр Блотницкий)

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали за взятку в одном из ресторанов Ростова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, обоих задержали вечером 24 ноября с поличным при получении денежных средств. Кушнарев вину признал, а Мамелко заявляет о своей непричастности к делу.

Уточняется, что их задержали на 72 часа, однако Мамелко почти сразу освободили.

Кушнарев стали министром транспорта Ростовской области летом текущего года. Ранее он был мэром Ростова-на-Дону.
#взятка
#ростовская область
#арест
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Второй за сутки Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку
Второй Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку в Красноярске
25 ноября 2024, 11:07

Фото: iStock/rebius

Ещё один самолёт Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в этот день другой самолёт того же перевозчика совершил аварийную посадку в аэропорту Антальи, в ходе которой у него загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, они намерены подавать коллективный иск в суд на «Азимут».

Отмечается, что второй инцидент произошёл утром 24 ноября. Пилоты самолёта, следовавшего по маршруту Минеральные воды – Уфа – Красноярск, подали сигнал об аварийной посадки. Причиной стала неисправность гидравлической системы передней стойки шасси.

Лайнер приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

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#пилоты
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Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
25 ноября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/GreenLiving

На Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга вечером 24 ноября произошёл взрыв в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 26. В результате одна из пассажирок получила травму головы.
По предварительным данным, взорвалась одна из составляющих пневмосистемы, приводящей в движение двери при открытии и закрытии, сообщает «Фонтанка.ру». Официального подтверждения этой информации пока не было. В причинах происшедшего предстоит разобраться экспертам и техническим специалистам «Пассажиравтотранса».

После взрыва все пассажиры, кроме женщины, получившей травму, самостоятельно покинули салон автобуса после его остановки. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести.

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Названа предварительная причина крушения грузового самолета в Вильнюсе
Крушение самолета в Вильнюсе могло произойти из-за взрыва груза
25 ноября 2024, 10:29

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Причиной крушения грузового самолета в Вильнюсе мог стать взрыв груза, на борту аккумуляторы. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, перед падением самолета местные жители увидели яркую вспышку в небе, предположительно, взрыв. Предварительно, на борту самолета находились аккумуляторные батареи, которые и взорвались.

Напомним, грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом. Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров. После крушения произошел крупный пожар.

На борту находилось четыре человека: два пилота и два сотрудника DHL. Один пилот погиб, остальные члены экипажа выжили. Жильцы дома чудом не пострадали.

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#дома
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Российский Superjet 100 с пассажирами на борту загорелся в турецкой Анталье: что известно, причины пожара, жертвы
25 ноября 2024, 10:25

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В аэропорту Антальи (Турция), во время посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Подробности случившегося читайте в материале «Радио 1».

Пожар случился в аэропорту


Самолет с регистрационным номером RA-89085, выпущенный в 2017 году, выполнял рейс A45051 и приземлялся в воскресенье вечером при неблагоприятных погодных условиях. Согласно данным авиаперевозчика, Superjet загорелся после жесткой посадки, вызванной сдвигом ветра. Приземление происходило в сложных погодных условиях, в Анталье было объявлено оранжевое предупреждение из-за продолжающихся дождей. Как сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya пожар возник в одном из двигателей во время посадки, возгорание было обнаружено после остановки на взлетно-посадочной полосе.

Все пассажиры живы


Фото:РИА Новости/Виталий Тимкив

Эвакуация пассажиров и экипажа проводилась по надувным трапам. На борту авиалайнера находилось 79 пассажиров и 4 члена экипажа. Все граждане целы и доставлены в здание аэровокзала. Lenta.ru пишет, что одна из пассажирок самолета рассказала о произошедшем. Командир воздушного судна перед эвакуацией успокоил пассажиров и эвакуация проходила быстро и без паники.

По факту возгорания самолета начато расследование


Представители Росавиации и российские дипломаты активно сотрудничают с турецкими властями для расследования инцидента. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что дипломаты сразу же отправились на место происшествия и поддерживают связь с турецкими властями.
Турецкие правоохранительные органы начали допрос пилотов Superjet 100. В ближайшее время они также планируют допросить диспетчеров, которые предоставляли данные о погодных условиях.

В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом
В Литве грузовой самолет рухнул на жилой дом

Загоревшийся самолет ранее получал повреждения


Ранее этот же самолет получал повреждения и совершал вынужденную посадку. 16 октября он выполнял рейс из Минеральных Вод в город Иваново. При полете экипаж доложил о низком уровне жидкости в первой гидросистеме, было принято решение о вынужденной посадке во Внуково. Во время приземления из-под самолета летели искры. При послеполетном осмотре было установлено, что у воздушного судна имелась утечка гидравлической жидкости и образовалась дыра в створке шасси.

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#радио 1
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Силовики задержали министра транспорта Ростовской области Кушнарева и его зама
25 ноября 2024, 10:19

Фото: iStock/undefined undefined

Силовики задержали министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева и его заместителя Дмитрия Мамелко. Об этом журналистам сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.
Тюрин отметил, что правительство региона полностью содействует правоохранительным органам. Министерство работает в обычном режиме.

Причины задержания официально не сообщаются, однако 1rnd сообщает, что обоих задержали за получение взятки. Кушнарев согласился с предъявлением обвинения, а Мамелко свою вину отрицает. Другие подробности пока не известны.

Ранее стало известно, что утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Владимира Вялкова. Ему вменяют получение взяток от бутлегеров в размере почти 70 миллионов рублей.

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#правительство
#запрет
#взятка
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У жителя Шатуры нашли более 70 кустов конопли
25 ноября 2024, 10:12

Фото: iStock/undefined undefined

Около трёх десятков килограммов конопли и марихуаны обнаружили полицейские в частном доме в посёлке Пустоши городского округа Шатура, 46-летнего хозяина дома задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«На втором этаже дома в комнатах, оборудованных системой вентиляции, полицейские нашли 70 подвешенных к потолку сухих кустов растений, похожих на коноплю, а также измельчённое вещество из стеблей и листьев. Экспертиза показала, что изъятое является коноплёй общим весом 26 килограммов, а также марихуаной общим весом около семи килограммов», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что вырастил на своём участке рядом с домом свыше 90 кустов конопли и оборудовал дома место для сушки. Против мужчины завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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#шатура
#наркотики
#конопля
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Пилоты загоревшегося в Анталье Superjet 100 ждут новых допросов
SHOT: пилоты Superjet 100, загоревшегося в Анталье, ждут новых допросов
25 ноября 2024, 10:07

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Пилоты загоревшегося в Анталье самолёта Sukhoi Superjet 100 ждут дополнительных допросов представителей различных ведомств. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как сообщил в беседе с журналистами командир-стажёр Андрей Прядкин, в скором времени экипаж рейса будут допрашивать представители авиационной службы. Сейчас все пилоты чувствуют себя хорошо.

Напомним, что вечером 24 ноября самолёт Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил жёсткую посадку в аэропорту турецкой Антальи. При посадке у самолёта загорелся один из двигателей, что заметили уже после полной остановки на полосе.

Пассажиров оперативно эвакуировали в помощью надувных трапов. Они заявили, что подадут коллективный иск к перевозчику.

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#самолет
#турция
#чп
#авиакомпании
#пилоты
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В Южной Корее уклонист растолстел до 102 килограммов, чтобы не служить в армии
25 ноября 2024, 09:37

Фото: istockphoto/vaaseenaa

Житель Южной Кореи нашёл оригинальный способ уклонения от воинской службы. Он располнел до 102,3 килограмма, причём сделал это преднамеренно.
Мужчину признали виновным в умышленном уклонении от государственной службы в армии, сообщает газета Korean Herald. Окружной суд Восточного Донгбу Сеула приговорил его к одному году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года.

В 2017 году обвиняемый был признан годным для распределения во вторую категорию бойцов, которая подразумевает участие в боевых действиях. Однако на заключительном медицинском осмотре в 2023 году его вес при росте 169 см составил 102,3 кг, поэтому его распределили в четвёртую категорию. Это означало небоевую работу в правительственном учреждении с побывками дома.

Выяснилось, что уклонист вместе с товарищем разработали хитроумный план. Друг разработал специальную диету с удвоенным ежедневным рационом. Кроме того, непосредственно перед медицинскими освидетельствованиями мужчина выпивал большое количество воды.

По закону за уклонение от воинской службы в Южной Корее виновному грозит до трёх лет тюрьмы. Суд объяснил мягкий приговор тем, что уклонист полностью признал свою вину, а также пообещал похудеть и неуклонно выполнять свой воинский долг.

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