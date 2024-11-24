В Саратовской области неизвестный начал расстреливать людей на улицах Маркса

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Неизвестный мужчина открыл огонь по людям в городе Марксе Саратовской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Утверждается, что преступник передвигался на автомобиле и скрылся с места преступления. В регионе объявлен план «Перехват»
По данным очевидцев, звуки выстрелов слышали недалеко от местного парка Победы. Согласно предварительной информации, один человек погиб, ещё один ранен. Стрелявшего ищут.
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Екатерина Коршунова