Солдат НАТО подал в суд на россиянку за отказ в вывозе сына в Грецию

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Солдат НАТО подал в суд на россиянку – мать их общего ребёнка, которая не позволяет отцу вывозить сына в Грецию на выходные, опасаясь навязывания ребёнку ЛГБТ*-повестки, насильственных действий в его отношении и избиений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Наталья и Христос познакомились в соцсетях. У пары родился сын, после чего отец внезапно стал очень агрессивным, избивал возлюбленную и угрожал отнять у неё ребёнка. Женщина смогла уйти от мужа только по решению суда Греции. Христос пытался оформить опеку, но у него ничего не получилось. А через какое-то время россиянка начала замечать, что ребёнок становится подавленным, когда приходит после встречи с отцом.
Тогда женщина поинтересовалась у мальчика, с чем связано его состояние, на что получила ответ: «Папа, бить». Наталья подала заявление в суд с требованием лишить экс-супруга родительских прав. Однако ни суд, ни полиция ничего не сделали, а родственники Христоса и вовсе начали угрожать Наталье. Однажды она заметила у сына следы сексуального насилия, после чего собрала вещи и уехала с ребёнком в России.
Спустя год после этого боец НАТО подал заявление в российский суд. Его экс-супруга опасается, что он мог сделать новые документы на себя с сыном, чтобы обойти запрет на выезд ребёнка из России, который МВД РФ наложило по просьбе матери.
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Тогда женщина поинтересовалась у мальчика, с чем связано его состояние, на что получила ответ: «Папа, бить». Наталья подала заявление в суд с требованием лишить экс-супруга родительских прав. Однако ни суд, ни полиция ничего не сделали, а родственники Христоса и вовсе начали угрожать Наталье. Однажды она заметила у сына следы сексуального насилия, после чего собрала вещи и уехала с ребёнком в России.
Спустя год после этого боец НАТО подал заявление в российский суд. Его экс-супруга опасается, что он мог сделать новые документы на себя с сыном, чтобы обойти запрет на выезд ребёнка из России, который МВД РФ наложило по просьбе матери.
Читайте также:
«Они не имеют права жить»: матери показали лишь часть тела 12-летней дочери — что школьники из Красноярска сделали с девочкой
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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова