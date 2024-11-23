В КРЧ задержали двух женщин за расклейку листовок с ложным сообщением о теракте

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В Карачаево-Черкессии задержали двух женщин, подозреваемых в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по республике.
Отмечается, что в центре Черкесска в общественных местах были расклеены листовки, на которых была размещена заведомо ложная информация о якобы готовящихся террористических актах, создающих угрозу для жизни местных жителей.
Правоохранителям удалось установить личности авторов записок. Ими оказались жительницы Татарстана и Ставропольского края. Женщин задержали, в их отношении заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и причинения ущерба имуществу.
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Анастасия Чинкова