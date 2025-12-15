Более 100 человек ищут пропавших туристов в Пермском крае

15 декабря 2025, 13:22

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Свыше 100 человек и 46 единиц техники занимаются поисками 13 туристов, пропавших на горе Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.