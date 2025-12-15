Более 100 человек ищут пропавших туристов в Пермском крае
Свыше 100 человек и 46 единиц техники занимаются поисками 13 туристов, пропавших на горе Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
В поисково-спасательной операции участвуют сотрудники МВД и МЧС, волонтеры из поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «Отряд им. Ирины Бухановой», а также местные жители. Кроме того, в работах задействовали БПЛА с тепловизором, внедорожники и вертолет.
В связи с происшествием в ведомстве возбудили уголовное дело. Следователи уже осмотрели базу отдыха, где проходила подготовка к походу, опросили родственников пропавших и двоих вернувшихся туристов.
По версии следствия, 13 декабря группа из 15 человек на снегоходах отправилась из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка. В тот же день двое из них вернулись обратно, их жизни вне опасности. Местонахождение остальных пока неизвестно.
