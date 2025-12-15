Пропавших туристов в российском регионе будут искать с помощью технологий

15 декабря 2025, 11:05

Беспилотник отправят на поиски пропавших туристов в Пермском крае

Фото: iStock/Cristian Martin

На поиски пропавших туристов в Пермском крае отправят беспилотник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой координатора местного отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилла Челышева.





Дрон собираются запустить с вершины горы, на которую его доставят с помощью снегоходов. В настоящее время использование авиации невозможно из-за метели.

«В штабе находится минимум пять экипажей МЧС, а также 17 снегоходов и один БПЛА с тепловизором», — сказал собеседник агентства.