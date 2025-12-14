Тургруппу из 13 снегоходчиков ищут в Пермском крае
Группа из 13 снегоходчиков пропала в районе Ослянки в Пермском крае. Участники похода не вернулись на базу.
Как пишут «Известия», всего на маршрут выехали 15 человек, двое из них смогли вернуться обратно. По данным собеседника издания, сегодняшние поисковые мероприятия результата не дали.
Сейчас обсуждают разметку районов поиска, организацию единой радиосвязи, распределение групп и необходимость централизованного управления операцией.
Очевидцы предполагают, что снегоходчики могли подняться на вершину по уже проложенному путику в районе реки Курумной. Есть основания считать, что они действительно были на горе. Куда группа могла направиться дальше, пока неизвестно.
Читайте также: