Более 20 волонтеров на снегоходах ищут пропавших туристов в Пермском крае
В Пермском крае начались поиски 13 туристов, которые исчезли у горы Ослянка. К спасателям присоединились 21 волонтер на снегоходах. Об этом пишет РИА Новости.
Группа из 15 человек отправилась в поход, но только двое вернулись к точке сбора в назначенное время. Мужчины приехали из Свердловской области. Местонахождение остальных участников остается неизвестным.
Спасательные операции продолжаются. Следственные органы начали проверку после инцидента. Вся команда надеется на скорейшее возвращение пропавших туристов.
