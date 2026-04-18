Более 100 домов остаются подтопленными после наводнения в Дагестане
117 жилых домов остаются подтопленными в четырех населенных пунктах Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем канале в мессенджере Max.
Также под водой находятся 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог. Тем временем в двух муниципалитетах продолжают восстанавливать энергоснабжение. В 15 пунктах временного размещения находятся 537 человек, включая 159 детей.
В регионе продолжается работа по ликвидации последствий паводка. Сотрудники ведомства проводят дезинфекцию и санитарную обработку, а также оказывают адресную помощь местным жителям.
Ранее ТАСС со ссылкой на МЧС сообщало, что паводковая ситуация в республике постепенно стабилизируется, однако активизировались оползни.
