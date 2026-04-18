Более 200 человек тушат пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
В городе Тихорецк произошел пожар на территории нефтебазы. Об этом сообщили в Телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Экстренные службы привлекли к тушению пожара 224 человека и 56 единиц спецтехники. В работах по ликвидации возгорания принимают участие сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Причины возгорания к настоящему моменту не уточняются. В ближайшее время ожидается более подробная информация об обстоятельствах возникшего пожара.
Ранее в результате атаки ВСУ на Краснодарский край повреждения получили более полусотни домов. Речь идет о недавнем массированном налете БПЛА на Туапсе.
