В Челябинской области прорвало дамбу, вода движется к трем поселкам
В Челябинской области произошел прорыв дамбы на озере Кумляк, расположенном в 800 метрах от одноименного села. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Вода стремительно уходит из водоема, образовав в земле впадину глубиной около трех метров. Очевидцы утверждают, что потоки направляются в сторону поселков Житари, Малые Житари и Зерновой, а образовавшиеся от них котлованы перерезали несколько дорог в населенные пункты.
По словам местных, озеро быстро мельчает — вода отошла от берега примерно на 20 метров. Они также просят о помощи, называя происходящее «экологической катастрофой».
Жители отметили, что глава района Вениамин Владельщиков уже в курсе ситуации и приезжал на место, однако никаких мер по устранению протечки к настоящему моменту не приняли.
