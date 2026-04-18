В Оренбуржье задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
В Оренбургской области задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по полицейским. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
52-летнего Сергея Басалаева обнаружили и блокировали в районе села Белошапка. Для его поимки привлекали кинологов и других специалистов. Местных жителей просили не пытаться обезвредить преступника самостоятельно и призывали ограничить передвижение.
По версии следствия, все произошло 16 апреля в поселке Аккермановка под Новотроицком. Мужчина, находившийся в федеральном розыске, открыл огонь по полицейским, которые пытались его задержать. В результате один из них получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще трое правоохранителей пострадали.
Вскоре после этого стрелок скрылся, а брошенный им автомобиль нашли недалеко от села Белошапка. Предполагалось, что он мог спрятаться в гористой местности.
