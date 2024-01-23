В Кургане экстренно эвакуировали жильцов двух многоэтажных домов

Фото: istockphoto/DmyTo
Жителей двух 17-этажных домов в центре Кургана пришлось экстренно эвакуировать. Это произошло после того, как люди стали жаловаться на то, что в их квартирах раскачиваются люстры.
Сотрудники МЧС совместно с правоохранителями провели превентивную эвакуацию жильцов. Тех, кто нуждался во временном жилье, разместили в гостинице «Курган». У домов выставлен полицейский патруль. Причины происшедшего устанавливаются. Высказывалось предположение, что происшедшее могло быть вызвано отголосками сильного землетрясения на границе Казахстана и Киргизии.
Читайте также:
В Подмосковье эвакуировали несколько школ после сообщения о минировании
Мощное землетрясение произошло у границ Китая, Казахстана и Киргизии
В Москве загорелась гостиница
Александр Бойцов