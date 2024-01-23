Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон

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В результате землетрясения, произошедшего в Алма-Ате в ночь с понедельника на вторник, восемь человек получили травмы, сообщает местное управление здравоохранения города.
Сейсмические толчки магнитудой 6,7 ощущались жителями бывшей столицы Казахстана с интенсивностью 5 баллов, вызывая панику и вынуждая людей выбегать на улицы.
Пострадавшие были доставлены в стационары города. Трое из них получили травмы, выпрыгивая со второго и третьего этажей жилых домов. После обследования двое пострадавших были направлены на амбулаторное лечение, а состояние третьего оценивается как тяжелое, и он был госпитализирован в больницу.
Еще пять человек получили травмы, выбегая из дома, но после медицинской помощи им было предложено амбулаторное лечение.
В связи с землетрясением, занятия в школах и колледжах Алма-Аты были отменены, но детские сады продолжат работать в штатном режиме.
Также сообщается о еще одном землетрясении, которое жители Алма-Аты почувствовали ранним утром во вторник. Сейсмологические данные указывают на подземные толчки магнитудой 5,8 с эпицентром на границе Киргизии и Китая.
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Пострадавшие были доставлены в стационары города. Трое из них получили травмы, выпрыгивая со второго и третьего этажей жилых домов. После обследования двое пострадавших были направлены на амбулаторное лечение, а состояние третьего оценивается как тяжелое, и он был госпитализирован в больницу.
В связи с землетрясением, занятия в школах и колледжах Алма-Аты были отменены, но детские сады продолжат работать в штатном режиме.
Также сообщается о еще одном землетрясении, которое жители Алма-Аты почувствовали ранним утром во вторник. Сейсмологические данные указывают на подземные толчки магнитудой 5,8 с эпицентром на границе Киргизии и Китая.
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Артем Кузьмин