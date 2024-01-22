Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения

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В ночь с понедельника на вторник на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты почувствовали толчки с интенсивностью 5 баллов. В связи с этим местный департамент по чрезвычайным ситуациям призвал горожан выйти на улицу до получения дополнительных указаний.
Подчеркивается, что не поступило сообщений о разрушениях зданий и сооружений, а также о жертвах и пострадавших. Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Нурлан Атыгаев обратился к горожанам, призвав их соблюдать спокойствие и выйти на улицу в целях безопасности до получения дополнительных инструкций.
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Артем Кузьмин