Более 120 педофилов задержали в Европе при операции «Адский огонь»
В Польше завершилась двухнедельная операция «Адский огонь» с участием 500 сотрудников правоохранительных органов. Силовики провели обыски в 175 локациях, изъяв 1,5 тысячи устройств, содержащих около 330 тысяч файлов с детской порнографией. Информацию приводит «Газета.ру».
По делу о педофилии задержали 123 человека. Самому младшему фигуранту — 19 лет, самому старшему — 94 года. Почти 50 из них уже арестовали на три месяца.
Среди задержанных — учитель языковой школы, который снимал на видео и фотографировал своих несовершеннолетних учеников. Самый молодой подозреваемый записывал материалы с участием своей сводной сестры, не достигшей совершеннолетия.
Ранее пастор-педофил платил за изнасилования 15-летнего подростка отцу мальчика.
