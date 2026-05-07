Более 120 педофилов задержали в Европе при операции «Адский огонь»

07 мая 2026, 17:51

В Польше задержали 120 педофилов, самому старшему из которых 94 года

В Польше завершилась двухнедельная операция «Адский огонь» с участием 500 сотрудников правоохранительных органов. Силовики провели обыски в 175 локациях, изъяв 1,5 тысячи устройств, содержащих около 330 тысяч файлов с детской порнографией. Информацию приводит «Газета.ру».