Гражданина Турции арестовали в аэропорту Станстед за изнасилование подростка
Гражданина Турции задержали сразу после прилета в аэропорт Станстед. Следствие связало 35-летнего Самета Думана с изнасилованием 17-летней девушки. Позже суд назначил ему срок. Об этом пишет The Sun.
По версии правоохранителей, в 2023 году житель Гринхайта заманил подростка в такси. Там он совершил преступление, а затем уехал из страны. Эксперты установили ДНК нападавшего, но в британской базе совпадений не нашли. Личность мужчины раскрыли в 2024 году, но к тому моменту он находился за границей.
После возвращения в Великобританию полицейские встретили пассажира прямо у трапа. В сети распространили ролик с задержанием в авиагавани. Думан вину не признал. На прошлой неделе суд отправил его в тюрьму на восемь лет и восемь месяцев.
