Учителя-педофила будут судить за смертельное изнасилование приёмного сына-младенца

Британца и его друга осудят за изнасилование усыновленного младенца, который погиб
Фото: iStock/globalmoments

В Великобритании двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в физическом и сексуальном насилии над ребёнком. Об этом сообщает издание Daily Record.



Отмечается, что 37-летний учитель Джейми Варли усыновил младенца по имени Престон. Спустя несколько недель после того, как мальчик попал к опекуну, ребёнок подвергся избиениям и изнасилованию.

Российский хирург оставил салфетку в теле пациентки, женщина не выжила
В день трагедии Варли вместе с другом надругался над младенцем, которому было чуть больше года. Экспертиза показала, что перед остановкой сердца мальчику, предположительно, поместили в рот инородный предмет. Правоохранительные органы обнаружили в телефоне опекуна запись последних минут жизни пострадавшего, который лежал на кровати. На кадрах видно, что у младенца синие губы и признаки остановки дыхания, но ведущий съемку не пытался помочь.

Ребёнок попал к Варли здоровым, однако за четыре месяца под опекой трижды оказывался в больнице. В день инцидента мальчика доставили в больницу уже в бессознательном состоянии, спасти его не удалось. Всего у ребёнка насчитали 40 травм, включая синяки во рту, горле и других органах. В отношении друзей-педофилов возбудили уголовное дело, вскоре суд вынесет им приговор.
Мария Моисеева

