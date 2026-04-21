Учителя-педофила будут судить за смертельное изнасилование приёмного сына-младенца

21 апреля 2026, 02:16

Британца и его друга осудят за изнасилование усыновленного младенца, который погиб

В Великобритании двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в физическом и сексуальном насилии над ребёнком. Об этом сообщает издание Daily Record.





Отмечается, что 37-летний учитель Джейми Варли усыновил младенца по имени Престон. Спустя несколько недель после того, как мальчик попал к опекуну, ребёнок подвергся избиениям и изнасилованию.



