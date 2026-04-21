Учителя-педофила будут судить за смертельное изнасилование приёмного сына-младенца
В Великобритании двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в физическом и сексуальном насилии над ребёнком. Об этом сообщает издание Daily Record.
Отмечается, что 37-летний учитель Джейми Варли усыновил младенца по имени Престон. Спустя несколько недель после того, как мальчик попал к опекуну, ребёнок подвергся избиениям и изнасилованию.
В день трагедии Варли вместе с другом надругался над младенцем, которому было чуть больше года. Экспертиза показала, что перед остановкой сердца мальчику, предположительно, поместили в рот инородный предмет. Правоохранительные органы обнаружили в телефоне опекуна запись последних минут жизни пострадавшего, который лежал на кровати. На кадрах видно, что у младенца синие губы и признаки остановки дыхания, но ведущий съемку не пытался помочь.
Ребёнок попал к Варли здоровым, однако за четыре месяца под опекой трижды оказывался в больнице. В день инцидента мальчика доставили в больницу уже в бессознательном состоянии, спасти его не удалось. Всего у ребёнка насчитали 40 травм, включая синяки во рту, горле и других органах. В отношении друзей-педофилов возбудили уголовное дело, вскоре суд вынесет им приговор.