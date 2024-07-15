Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Более 1300 человек погибли на водоёмах в России с начала лета

Более 1300 человек погибли на водоёмах в России с начала лета

МЧС: 1314 человек, включая 215 детей погибли на водоёмах в России с начала лета
15 июля 2024, 07:02
Фото: iStock/TomasSkopal

Фото: iStock/TomasSkopal

На российских водоёмах с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей. Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале, со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Куренкова.
Он заявил, что случаи гибели людей на воде растут как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.

С начала лета спасти из воды удалось 358 человек, в числе которых 88 детей.



МЧС призывает не отставлять несовершеннолетних без присмотра у воды, надевать нарукавники или спасательный жилет на детей, а также объяснить им правила поведения в воде. Кроме того, важно сообщить ребёнку о том, что нельзя подавать ложные сигналы о спасении.

Читайте также:

В Рязани в пруду нашли тело 15-летней девочки, пропавшей месяц назад

Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве

В российском городе перевернулся катер с пятью людьми
#мчс
#водоёмы
#смерть
#опасность
#дети
В доме стрелявшего в Трампа нашли подозрительное устройство
WP: в доме подозреваемого в стрельбе в Трампа нашли подозрительное устройство
15 июля 2024, 07:13

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

В доме подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружено второе «‎подозрительное устройство». Об этом информирует газета Washington Post.
«В доме предполагаемого стрелка Томаса Мэтью Крукса было найдено второе «подозрительное устройство», — отмечается в материале.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в доме и в автомобиле подозреваемого в покушении на Дональда Трампа были обнаружены материалы для изготовления взрывчатки.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Удалось установить личность убитого стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс.

Первая леди США Джилл Байден поговорила по телефону с женой экс-президента США Дональда Трампа Меланией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Сместил фокус»: Трамп полностью переписал речь для съезда республиканцев

Трамп прибыл в Милуоки для участия в съезде республиканцев

«Если его не убьют»: Медведев заявил о победе Трампа в предвыборной гонке
#сша
#выстрел
#мужчина
#байден
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К тушению пожара под Новороссийском привлекут авиацию Минобороны и МЧС
Два Ка-32 Минобороны и Ил-76 МЧС привлекут к тушению пожара под Новороссийском
15 июля 2024, 02:38

Фото: iStock/DOF

Два вертолёта Ка-32 Минобороны РФ и Ил-76 МЧС РФ привлекут утром к тушению ландшафтного пожара под Новороссийском. Об этом сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в своём Telegram-канале.
В минувшее воскресенье МЧС сообщило о пожаре в лесном массире около хутора Дюрсо. Затем из-за ветра огонь распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». После он охватил территории ещё трёх баз отдыха, откуда заблаговременно были эвакуированы посетители и персонал.

В оперштабе добавили, что с начала тушения пожара силами авиации было совершено 19 сбросов воды. Их осуществляли вертолёты Ка-32 и Ми-8.

В общей сложности в настоящее время в огнём борются свыше 250 человек, в числе которых специалисты МЧС, волонтёры, казаки и другие.

Читайте также:

С баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек из-за лесного пожара

Пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха

Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара
#минобороны рф
#мчс
#вертолёт
#авиация
#пожар
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CBS: подозреваемый в покушении на Трампа состоял в клубе спортивной стрельбы
15 июля 2024, 02:11

Фото: iStock/robertprzybysz

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс чил членом клуба спортивной стрельбы. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Глава клуба Билл Селлито подтвердил в беседе с журналистами, что стрелок действительно посещал этот клуб. Однако иную информацию о нём директор не разгласил из-за продолжающегося расследования.

Ранее сотрудники ФБР на специальном брифинге заявили, что ищут данные о том, посещал ли подозреваемый тиры или стрелковые клубы, чтобы учиться обращаться с оружием и оттачивать стрельбу.

Покушение на Трампа было совершено в субботу во время его публичного выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. 20-летний Крукс прятался в 100 метрах от сцены на крыше здания. Он произвёл несколько выстрелов, попав политику в ухо. Стрелка ликвидировали.

Читайте также:

В доме стрелявшего в Трампа обнаружили материалы для изготовления взрывчатки

CNN: силовики заметили ранившего Трампа стрелка еще до начала выступления

В результате стрельбы на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина
#стрельба
#покушение
#дональд трамп
#клуб
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне в Рузе
15 июля 2024, 02:02

Фото: сайт Кремля

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу девушки, которая жарила сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Исполнение поручения поставили на контроль, указывается в сообщении.
«Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Ярославу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении следственного комитета.
До этого СУ СК РФ по Московской области возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма и вандализме в отношении девушки, которая на видео жарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия в городе Руза.

Ранее ведомство сообщало об уголовном деле в отношении иностранца, осквернившего памятник «Журавли» и Вечный огонь в подмосковном Видном. По информации следствия, в ночь на 29 мая 2024 года пьяный мужчина раскидал венки у памятника «Журавли» с Вечным огнем, а после сбежал.

Читайте также:

Мигранта, потушившего свечи в московском храме, признали невменяемым

В Санкт-Петербурге полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой

«Зюзинская» маньячка Петрова: история учительницы с кухонным ножом, убивающей случайных мужчин
#полиция
#руза
#скр
#памятник
#видео
#ск рф
#вечный огонь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Shabelle: заминированная машина взорвалась в Сомали у кафе, где смотрели матч ЧЕ
15 июля 2024, 01:43

Фото: iStock/trikolor

Заминированная машина взорвалась в столице Сомали городе Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу, есть погибшие. Об этом сообщает телерадиокомпания Shabelle. По данным издания, взрыв привел к многочисленным жертвам.
«В результате разрушительного инцидента, потрясшего город Могадишо в Сомали, у популярного кафе взорвался заминированный автомобиль, что привело к многочисленным жертвам. Ужасное событие произошло в тот момент, когда посетители собрались посмотреть долгожданный футбольный матч Евро-2024 между Испанией и Англией», – указано в сообщении телерадиокомпании.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что автомобиль ранившего Трампа стрелка оказался заминирован. Согласно информации источника, автомобиль был припаркован недалеко от места проведения митинга. Уточняется, что оружие, из которого стреляли в республиканца, было куплено законно отцом ликвидированного подозреваемого 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. Позже взрывчатку также нашли и у него дома.

Читайте также:

В Харькове прогремел очередной взрыв

Найдено тело еще одного рабочего после взрыва на насосной станции в Волгограде

С баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек из-за лесного пожара
#евро
#автомобиль
#оружие
#кафе
#матч
#африка
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек из-за лесного пожара
15 июля 2024, 01:31

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха в районе хутора Дюрсо из-за лесного пожара под Новороссийском. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем тг-канале. Людей вывезли с турбаз «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник», заявляют власти.
«Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара», — говорится в сообщении оперштаба.
На данный момент используется пока только один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, в котором разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой. Еще три пункта временного размещения на 400 человек подготовили в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо.

«Огнем по состоянию на 23:00 охвачено 62 гектара. Борьба с ним продолжается», – добавили в оперштабе.
Читайте также:

Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара

Мэр Кравченко: в Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха
#школы
#производство
#человек
#борьба
#чс
#режим
#пожар
#лес
#краснодарский край
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой
15 июля 2024, 01:10

Фото: iStock/:Shutter2U

В Санкт-Петербурге полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает региональный главк МВД. По горячим следам поймали еще четырех мигрантов, говорится в сообщении.
«В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали остальных участников конфликта. В полицию доставлены и допрошены в качестве подозреваемых еще четверо мигрантов», — пояснили в полиции.
Ведомство установило, что конфликт со стрельбой у мигрантов возник из-за конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Вместе с подозреваемыми в отдел доставили еще 15 их соотечественников.

«8 из них привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. В отношении них будут приняты меры по принудительному выдворению за пределы Российской Федерации», – добавили в полиции Санкт-Петербурга.

Ранее СК сообщал о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ: Хулиганство с применением оружия.

Читайте также:

В Петербурге произошла перестрелка

Полиция поймала трех мигрантов после конфликта со стрельбой в Петербурге

Мать 9-летнего мальчика, чье тело нашли на помойке в Перми, обвиняют в убийстве
#конфликт
#ук
#хулиганство
#нарушение
#меры
#сотрудники
#ск
#рф
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уголовное дело экс-замглавы Минсельхоза Баженова поступило в суд
15 июля 2024, 00:54

Фото: iStock/Zolnierek

Уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Минсельхоза России Алексея Бажанова, объявленного в международный розыск, поступило в Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что дело касается хищения 1,15 миллиардов рублей кредита, который был выдан Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт». Основателем данного холдинга как раз и является Бажанов.

Кроме того, Бажанов – фигурант дела о хищении 1,1 миллиарда рублей у воронежского «Росагролизинга». С 2008 по 2009 годы Бажанов вместе со своими сообщниками посредством заключения договоров на поставку оборудования подконтрольным сельхозпредприятиям похищали деньги.

Бажанов занимал пост замглавы Минсельхоза Елены Скрынник в 2009-2010 годах. Затем он был объявлен в международный розыск.

Читайте также:

Полгектара земли и 12 лет бегства: имущество и арест чиновника Минсельхоза Донских

Арестован экс-совладелец «Трансфин-М» Тайчер

Названа причина задержания основателя «Русских фондов» Сергея Васильева
#минсельхоз
#суд
#хищение
#розыск
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД возбудило уголовное дело из-за пожара под Новороссийском
15 июля 2024, 00:22

Фото: iStock/Dzurag

Из-за пожара под Новороссийском возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении/повреждении лесных насаждений. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В воскресенье МЧС сообщило о горении лесного массива и травы около хутора Дюрсо на площади в три гектара. Из-за ветра огонь быстро перешёл на территорию базы отдыха «Голубая волна». Она была полностью потушена, однако из леса огонь распространился дальше, зайдя на территорию ещё трёх баз отдыха, откуда заблаговременно эвакуировали всех посетителей и персонал.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс следственных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин вспыхнувшего пожара.

Читайте также:

Пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха

Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара

Мэр Кравченко: в Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
#мвд
#уголовное дело
#пожар
#краснодарский край
#ирина волк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф