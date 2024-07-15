Более 1300 человек погибли на водоёмах в России с начала лета

Фото: iStock/TomasSkopal
На российских водоёмах с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей. Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале, со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Куренкова.
Он заявил, что случаи гибели людей на воде растут как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних.
С начала лета спасти из воды удалось 358 человек, в числе которых 88 детей.
МЧС призывает не отставлять несовершеннолетних без присмотра у воды, надевать нарукавники или спасательный жилет на детей, а также объяснить им правила поведения в воде. Кроме того, важно сообщить ребёнку о том, что нельзя подавать ложные сигналы о спасении.
Читайте также:
В Рязани в пруду нашли тело 15-летней девочки, пропавшей месяц назад
Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве
В российском городе перевернулся катер с пятью людьми
С начала лета спасти из воды удалось 358 человек, в числе которых 88 детей.
МЧС призывает не отставлять несовершеннолетних без присмотра у воды, надевать нарукавники или спасательный жилет на детей, а также объяснить им правила поведения в воде. Кроме того, важно сообщить ребёнку о том, что нельзя подавать ложные сигналы о спасении.
Читайте также:
В Рязани в пруду нашли тело 15-летней девочки, пропавшей месяц назад
Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве
В российском городе перевернулся катер с пятью людьми
Анастасия Чинкова