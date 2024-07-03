В Рязани в пруду нашли тело 15-летней девочки, пропавшей месяц назад

Фото: IStock/Jakub Zerdzicki
В Солдатском пруду обнаружили тело 15-летней девочки-подростка, которая пропала 27 июня в Рязанской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органов региона.
По сообщениям ведомства, девочка ушла плавать на пруд 27 июня и не вернулась. При этом купание в водоеме было запрещено, о чем уведомлял соответствующий знак.
Поиски девочки продолжались на протяжении нескольких дней, когда очевидцами было обнаружено бездыханное тело. Сообщается, что вещи погибшей остались лежать на берегу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ГСУ по Рязанской области.
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Поиски девочки продолжались на протяжении нескольких дней, когда очевидцами было обнаружено бездыханное тело. Сообщается, что вещи погибшей остались лежать на берегу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится судебно-медицинская экспертиза, сообщили в ГСУ по Рязанской области.
Ранее Телеграм-канал SHOT опубликовал информацию об утонувшем мужчине на западе Москвы. Согласно источнику, он решил искупаться, пытаясь спастись от аномальной жары.
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Олег Дикий