Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве

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Мужчина утонул в попытке спастись от столичной аномальной жары, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что погибший был среднего возраста. Тело извлекли неподалеку от Таманской улицы в Хорошево-Мневниках. На место выехали оперативные службы. Личность несчастного, а также подробности происшествия устанавливаются.
Московская аномальная жара с температурой до 37 градусов простоит в городе в течение нескольких дней.
Тем временем подмосковные таксисты участвуют в акции по раздаче воды пассажирам. По сообщению министерства транспорта и дорожной инфраструктуры подмосковного региона, роздано уже больше тысячи бутылок.
Кроме того, бесплатную воду можно взять на станциях ж/д транспорта автовокзалах и остановках Мострансавто.
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Тем временем подмосковные таксисты участвуют в акции по раздаче воды пассажирам. По сообщению министерства транспорта и дорожной инфраструктуры подмосковного региона, роздано уже больше тысячи бутылок.
Кроме того, бесплатную воду можно взять на станциях ж/д транспорта автовокзалах и остановках Мострансавто.
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Никита Кротов