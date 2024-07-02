Мужчина утонул в попытке спастись от аномальной жары в Серебряном бору в Москве

Большая трещина в земле появилась в штате Идальго в Мексике. О происшествии сообщает The Watchers. По данным журналистов, причиной явления стали мощные ливни, которые обрушились на регион в период с 19 по 21 июня. На текущий момент трещина растет. Сейчас ее ширина равна одному-трем метрам, глубина составляет до четырех метров, а протяженность — до семи километров.