Более 140 тысяч человек вышли на улицы Германии для протеста против АдГ, Трампа и Маска

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В Берлине более 100 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить протест против ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и возможного сотрудничества с ней других политических сил. По данным издания Bild, демонстрация прошла 25 января несмотря на дождливую погоду.
Люди собрались у Бранденбургских ворот в рамках мероприятия «Море огней», организованного движениями Campact, «Родители против правых» и Fridays for Future. Основные требования участников связаны с защитой демократии и противодействием правому экстремизму.
Кристоф Баутц, основатель движения Campact, был одним из главных инициаторов акции. Он подчеркнул, что сотрудничество с ультраправыми партиями угрожает демократическим ценностям Германии.
Протесты сопровождались шумными маршами с барабанами и кастрюлями, демонстранты требовали не ужесточать миграционную политику и не идти на компромиссы с АдГ. Также звучали протесты против Илона Маска и Дональда Трампа.
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Кристоф Баутц, основатель движения Campact, был одним из главных инициаторов акции. Он подчеркнул, что сотрудничество с ультраправыми партиями угрожает демократическим ценностям Германии.
«Защита демократических партий против сотрудничества с АдГ должна выстоять», — объявил Баутц.Одновременно в городе Кёльн, сообщило агентство DPA, на акцию вышли еще около 40 тысяч человек. Организаторы отмечают, что изначально власти предполагали участие всего 5 тысяч человек, однако в митинге приняло участие гораздо больше людей.
Протесты сопровождались шумными маршами с барабанами и кастрюлями, демонстранты требовали не ужесточать миграционную политику и не идти на компромиссы с АдГ. Также звучали протесты против Илона Маска и Дональда Трампа.
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Мария Моисеева