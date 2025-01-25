В Санкт-Петербурге бизнесмен, уходя от ГАИ, въехал на перекрытый Дворцовый мост

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В Санкт-Петербурге при попытке скрыться от преследования ГАИ ночью бизнесмен на Mercedes въехал в перекрытый для движения Дворцовый мост в историческом центре города и пробил ограждение, после чего его задержали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Телеграм-канале.
Представители ведомства отметили, что примерно в два часа ночи в субботу работники ГАИ предприняли попытку остановить Mercedes на Дворцовом проезде, но водитель не совершил остановку.
Как рассказали в правоохранительных органах, от задержанного исходил резкий запах спиртного, при этом он отказался от медосвидетельствования, он получил соответствующий административный протокол по статье 12.26 КоАП Российской Федерации (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
В ведомстве подчеркнули, что водителя лишат прав сроком до двух лет. Сотрудники полиции изъяли автомобиль и поместили его на спецстоянку.
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«Попытавшись уйти от преследования, лихач въехал на перекрытый для движения Дворцовый мост, пробив при этом одно из ограждений. Там же нарушитель и был задержан сотрудниками ДПС. За рулем иномарки находился 43-летний бизнесмен из Пушкина», — обратила внимание пресс-служба ГУМВД.
Как рассказали в правоохранительных органах, от задержанного исходил резкий запах спиртного, при этом он отказался от медосвидетельствования, он получил соответствующий административный протокол по статье 12.26 КоАП Российской Федерации (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
В ведомстве подчеркнули, что водителя лишат прав сроком до двух лет. Сотрудники полиции изъяли автомобиль и поместили его на спецстоянку.
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Ольга Енгалычева