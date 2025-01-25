Полиция Флориды задержала мужчину, угрожавшего убить Трампа в соцсетях

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Полиция штата Флорида в США задержала мужчину, который в соцсетях писал угрозы в адрес президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте полиции города Уэст-Палм-Бич.
Из заявления следует, что правоохранители в понедельник начали расследовать дело в отношении 46-летнего Шэннона Аткинса, который в соцсетях публиковал посты с угрозами убить Трампа.
Мужчину арестовали в пятницу вечером. При нём были обнаружены наркотики. В ходе допроса он признался, что писал угрожающие посты.
Теперь американцу может грозить обвинение за распространение письменных сообщений с угрозами убийства, а также обвинения за хранение наркотических веществ.
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Мужчину арестовали в пятницу вечером. При нём были обнаружены наркотики. В ходе допроса он признался, что писал угрожающие посты.
Теперь американцу может грозить обвинение за распространение письменных сообщений с угрозами убийства, а также обвинения за хранение наркотических веществ.
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Анастасия Чинкова