В Волгограде во время пожара умерли бабушка и двое детей

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После смерти двух детей и пенсионерки в результате пожара в квартире в Волгограде возбудили уголовное дело, сообщалось в Tелеграм-канале следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
«25 января в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, расположенного на улице Героев Тулы, обнаружены тела двух девочек 2021 года рождения, а также пожилой женщины», — говорится в сообщении.
Уточнялось, что с того же адреса в тяжелом состоянии госпитализировали еще одного несовершеннолетнего. У мальчика 2020 года рождения выявили признаки отравления продуктами горения.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следственного управления СК РФ по региону, очаг возгорания был в детской комнате.
Пожар тушили 22 сотрудника МЧС, было задействовано 9 единиц спецтехники, подчеркивала пресс-служба МЧС России.
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Ольга Енгалычева