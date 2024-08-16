Более 140 жителей Курской области оказались в больницах после обстрелов ВСУ

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Свыше 140 жителей Курской области попали в медицинские учреждения после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил врио замминистра здравоохранения региона Павел Алименко.
Отмечается, что в период с 6 по 16 августа из-за обстрелов со стороны украинских войск в медучреждения региона попал 141 человек, включая 10 детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Подразделения армии Украины рано утром 6 августа атаковали территорию Курской области. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что киевские власти совершили провокацию, приказав военным стрелять по гражданским целям.
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Анастасия Чинкова