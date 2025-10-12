Стало известно, виноват ли организатор концерта группы «Пикник» в трагедии в «Крокусе»

12 октября 2025, 09:16

Суд не признал вину организатора концерта группы «Пикник» в трагедии в «Крокусе»

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Организатор концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» никак не связан с трагедией. Его вины в произошедшем нет, сообщает life.ru, ссылаясь на судебные материалы по иску одного из пострадавших.