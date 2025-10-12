Стало известно, виноват ли организатор концерта группы «Пикник» в трагедии в «Крокусе»
Организатор концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» никак не связан с трагедией. Его вины в произошедшем нет, сообщает life.ru, ссылаясь на судебные материалы по иску одного из пострадавших.
Истец — человек, заявивший об отравлении угарным газом, нравственных и физических страданиях, — требовал от ответчика — ООО «МСМ», организовавшего шоу, — компенсацию морального вреда. Он утверждал, что посетителей не обезопасили должным образом.
Однако Хорошевский суд установил, что организация сама является потерпевшей по делу о теракте, а ее вина не доказана следствием. В рамках расследования также не подтвердились слова об услугах, которые якобы не соответствовали требованиям безопасности.
Отмечается, что организация заранее обращалась в МВД за содействием. Кроме того, на мероприятии дежурили бригада скорой помощи и пожарная машина. Соответственно, вред был причинен действиями самих террористов, а не организатора. Сейчас истец оспаривает это решение.
