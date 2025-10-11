Спасатели не нашли выживших после взрыва на оборонном заводе в США

11 октября 2025, 21:06

В Теннеси спасатели не нашли выживших после пожара на заводе

Фото: iStock/Distortion Media

В штате Теннеси, США, на месте взрыва на заводе Accurate Energetic Systems спасатели не нашли выживших. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис в интервью CNN.





Отмечается, что на месте происшествия работают более 300 сотрудников экстренных служб.





«К сожалению, на данный момент мы не обнаружили выживших – это огромная потеря для нашего сообщества», – заявил Дэвис.