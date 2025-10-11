Спасатели не нашли выживших после взрыва на оборонном заводе в США
В Теннеси спасатели не нашли выживших после пожара на заводе
В штате Теннеси, США, на месте взрыва на заводе Accurate Energetic Systems спасатели не нашли выживших. Об этом сообщил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис в интервью CNN.
Отмечается, что на месте происшествия работают более 300 сотрудников экстренных служб.
«К сожалению, на данный момент мы не обнаружили выживших – это огромная потеря для нашего сообщества», – заявил Дэвис.Взрыв произошёл 10 октября на предприятии, специализирующемся на производстве взрывчатых веществ и энергетического оборудования для военной, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности. Ранее сообщалось, что завод поставлял продукцию, в том числе для нужд ВСУ.
В результате ЧП несколько человек погибли, ещё 18 числятся пропавшими без вести. Спасательные работы осложнялись повторными детонациями, а здание завода практически полностью разрушено.
Расследование причин взрыва продолжается.