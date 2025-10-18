В Сочи легковушка перевернулась на крышу на скользком участке трассы
Водитель авто получил травмы из-за ДТП на Мамайском перевале в Сочи
В Сочи на федеральной трассе «Джубга — Сочи», в районе Мамайского перевала, легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Сочи».
Очевидцы сообщили, что водитель не справился с управлением на скользком участке. Ранее на этом же месте уже происходили два подобных ДТП.
Предположительно, скользкость дорожного покрытия могла быть вызвана разливом неизвестного вещества.
В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
