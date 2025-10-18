В Сочи легковушка перевернулась на крышу на скользком участке трассы

18 октября 2025, 21:39

Водитель авто получил травмы из-за ДТП на Мамайском перевале в Сочи

Фото: Istock / Creativestock

В Сочи на федеральной трассе «Джубга — Сочи», в районе Мамайского перевала, легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Сочи».