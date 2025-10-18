Под Новосибирском водитель «буханки» без прав погиб, врезавшись в дерево

18 октября 2025, 20:14

Под Новосибирском водитель без прав погиб в аварии на дороге

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Чановском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель УАЗа. Об этом информирует ​Госавтоинспекция региона.