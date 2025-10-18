Под Новосибирском водитель «буханки» без прав погиб, врезавшись в дерево
В Чановском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель УАЗа. Об этом информирует Госавтоинспекция региона.
Авария случилась 18 октября, около 16:30. Автомобиль двигался по автодороге «Отреченское — Новоалександровка» в направлении Отреченского. На 15-м километре дороги шофёр не справился с управлением.
УАЗ съехал в кювет и затем совершил наезд на дерево. Водитель 1998 года рождения скончался от полученных травм до прибытия медиков. По информации ведомства, у мужчины не было водительского удостоверения.
В машине находился пассажир 1973 года рождения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Специалисты начали доследственную проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
