Более 1500 российских дальнобойщиков застряли в Иране из-за закрытой границы

06 марта 2026, 12:08

Российские дальнобойщики застряли в Иране после инцидента в аэропорту Нахичевана

Фото: Istock/Apriori1

Более 1,5 тысячи российских дальнобойщиков не могут выехать из Ирана через закрытую границу с Азербайджаном. Как сообщает Telegram-канал SHOT, водители уже несколько дней стоят в очереди на таможне в иранском городе Астара.