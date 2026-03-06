Более 1500 российских дальнобойщиков застряли в Иране из-за закрытой границы
Более 1,5 тысячи российских дальнобойщиков не могут выехать из Ирана через закрытую границу с Азербайджаном. Как сообщает Telegram-канал SHOT, водители уже несколько дней стоят в очереди на таможне в иранском городе Астара.
За минувшую ночь пограничники пропустили только около 100 машин, остальным велели ждать. Водители везут в Россию скоропортящиеся продукты — овощи, фрукты и орехи.
Из-за длительного простоя грузы могут прийти в негодность. Для перевозчиков это обернётся убытками в несколько миллионов рублей. В самом тяжёлом положении оказались те, кто взял товар в кредит — им грозят крупные штрафы.
По словам дальнобойщиков, переговорные процессы о возобновлении движения идут, но точных сроков открытия границы никто не называет. Пока водители коротают время в городе, закупают воду и продукты. Причина закрытия границы — инцидент в аэропорту Нахичевана, куда упал беспилотник.
