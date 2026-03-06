«Намертво склеились»: Москвич чуть не лишился пениса после визита доставщика еды
В Москве произошёл инцидент, потребовавший вмешательства врачей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 20-летний молодой человек и его 36-летняя соседка не смогли завершить половой акт из-за внезапного спазма у женщины.
Пара заказала доставку еды и контрацептивы, но не дождалась курьера и приступила к близости. Когда доставщик прибыл и постучал в дверь, женщина испугалась громкого стука. В этот момент у неё произошёл мышечный спазм, из-за которого партнёры оказались в затруднительном положении: освободиться самостоятельно они не могли.
Открыть дверь курьеру не представлялось возможным. Тогда пара вызвала бригаду скорой помощи. Чтобы добраться до двери и впустить медиков, им пришлось перемещаться по квартире, не меняя позы и прикрывшись простыней.
Медики ввели женщине спазмолитики и через час расцепили любовников. Молодого человека увезли в больницу: из-за глубокого застревания его половой член посинел, врачи заподозрили ишемический некроз тканей. Орган удалось спасти.
Читайте также: