«Намертво склеились»: Москвич чуть не лишился пениса после визита доставщика еды

06 марта 2026, 11:23

Москвичу потребовалась госпитализация после инцидента с соседкой во время секса

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Москве произошёл инцидент, потребовавший вмешательства врачей. Как сообщает Telegram-канал SHOT, 20-летний молодой человек и его 36-летняя соседка не смогли завершить половой акт из-за внезапного спазма у женщины.