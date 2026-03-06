В Кузбассе провели массовые эвакуации студентов из-за сообщений о минировании

06 марта 2026, 09:59

Фото: iStock/Motortion

Утром 6 марта вузы и колледжи Кемеровской области получили сообщения о минировании, после чего студентов образовательных учреждений эвакуировали. Позже выяснилось, что информация оказалась фейковой. Об этом сообщили в региональном Минобразования.





По данным VSE42.RU, сообщения о минировании поступили на электронную почту 15 техникумов и колледжей, а также четырех вузов.





«Для обеспечения безопасности во все учебные заведения были направлены сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

«Приняты меры по обеспечению безопасности, усилению пропускного режима. Проведены проверки зданий на предмет обеспечения безопасности», — уточнили в пресс-службе ведомства.