В Петербурге выявили подпольный банк с оборот в 250 миллионов рублей

06 марта 2026, 11:45

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность подпольного банка, через который проходили незаконные финансовые операции на сумму около 250 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.