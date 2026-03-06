В Петербурге выявили подпольный банк с оборот в 250 миллионов рублей
В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность подпольного банка, через который проходили незаконные финансовые операции на сумму около 250 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
По версии ведомства, в центре схемы находились три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли функции бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали услуги компаниям, стремившимся сократить налоговые обязательства.
Следствие считает, что незаконная схема действовала с 2022 по 2025 год. За это время участницы подпольного банка получили почти 40 миллионов рублей дохода. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов задержаны, правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства и возможных участников схемы.
