В Барнауле полыхает крупный мебельный комбинат

Видео: пресс-служба МЧС России
В Барнауле вспыхнул мощный пожар на фабрике «Барнаульский мебельный комбинат». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров.
Из полыхающего комбината вывели человека. Предварительно сообщается, что в шестиэтажном здании фабрики нет людей.
К тушению пожара привлечены 37 сотрудников МЧС России и 10 единиц пожарной техники. Огонь стремительно распространяется, поэтому для борьбы с ним к месту направляется пожарный поезд.
Причины пожара уточняются.
По данным пресс-службы МЧС России, в горящем здании работают семь звеньев газодымозащитников ведомства.
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Из полыхающего комбината вывели человека. Предварительно сообщается, что в шестиэтажном здании фабрики нет людей.
К тушению пожара привлечены 37 сотрудников МЧС России и 10 единиц пожарной техники. Огонь стремительно распространяется, поэтому для борьбы с ним к месту направляется пожарный поезд.
Причины пожара уточняются.
По данным пресс-службы МЧС России, в горящем здании работают семь звеньев газодымозащитников ведомства.
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Анастасия Чинкова