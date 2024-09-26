Два автобуса столкнулись на севере Москвы, пострадали три человека

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На севере Москвы столкнулись два автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции (ГАИ).
Предварительно отмечается, что авария произошла во 2-м Боткинском проезде. Водитель автобуса совершил столкновение с впереди стоящим автобусом, который готовился отъехать от остановки.
В результате столкновения пострадали трое пассажиров. Все они с различными травмами были доставлены в больницы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего столкновения.
Накануне стало известно, что в центре Москвы автомобиль с правительственными номерами врезался в четыре машины и сбил двух пешеходов. Также от столкновения были повалены несколько деревьев. В результате аварии пострадали три человека.
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В результате столкновения пострадали трое пассажиров. Все они с различными травмами были доставлены в больницы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего столкновения.
Накануне стало известно, что в центре Москвы автомобиль с правительственными номерами врезался в четыре машины и сбил двух пешеходов. Также от столкновения были повалены несколько деревьев. В результате аварии пострадали три человека.
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Анастасия Чинкова