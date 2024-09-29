На Кубани фура влетела в рейсовый автобус, вспыхнул крупный пожар

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Сильный пожар вспыхнул в результате серьёзного ДТП в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в станице Старокорсунская на Кубани фура на полной скорости врезалась в пассажирский автобус, после чего загорелась. Огонь стремительно охватил и перевернувшийся автобус.
В настоящее время нет информации о пострадавших. Также уточняется число пассажиров рейсового автобуса, который следовал их Ставропольского края в Краснодар.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пока пожарным не удаётся потушить огонь. Место оцепили, на трассе образовалась крупная пробка.
Ранее сообщалось, что в Калужской области легковой автомобиль врезался в микроавтобус, отчего отлетел на тротуар, где находились прохожие. В результате ДТП погиб двухмесячный ребёнок, четыре человека получили ранения.
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В настоящее время нет информации о пострадавших. Также уточняется число пассажиров рейсового автобуса, который следовал их Ставропольского края в Краснодар.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пока пожарным не удаётся потушить огонь. Место оцепили, на трассе образовалась крупная пробка.
Ранее сообщалось, что в Калужской области легковой автомобиль врезался в микроавтобус, отчего отлетел на тротуар, где находились прохожие. В результате ДТП погиб двухмесячный ребёнок, четыре человека получили ранения.
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Анастасия Чинкова