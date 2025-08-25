Более 20 детей и несколько взрослых отравились на базе отдыха в Дагестане

25 августа 2025, 17:18

Mash: 25 детей и 5 взрослых отравились на базе отдыха «Рубас» в Дагестане

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Массовое пищевое отравление произошло на туристической базе «Рубас» в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.