Более 20 детей и несколько взрослых отравились на базе отдыха в Дагестане
Массовое пищевое отравление произошло на туристической базе «Рубас» в Дербентском районе Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что пострадали 25 детей и 5 взрослых, которые приехали на спортивные сборы и проживали на территории базы. Предварительно, причиной отравления могли стать фрукты и овощи, съеденные за пределами турбазы.
На данный момент в инфекционное отделение местной больницы госпитализированы 20 человек, из них 15 – несовершеннолетние. По словам пациентов, вскоре после обеда им резко стало плохо: появились тошнота, боли в животе и слабость. Из-за внезапного ухудшения состояния отдыхающим пришлось отменить запланированную экскурсию на сафари-джипах.
Стоимость проживания на базе отдыха «Рубас» составляет от 3 до 4 тысяч рублей в сутки за человека. Сейчас на месте работают санитарные службы и правоохранители, проводится проверка условий питания и соблюдения санитарных норм.
