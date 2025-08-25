Операция по спасению российской альпинистки Наговициной официально завершена
Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговициной, пострадавшей на пике Победы в Киргизии, официально завершена. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Последняя надежда была поднять её еврокоптером с пилотом из Италии, однако облёт дроном был отменён из-за непогоды.
Тела россиянки и итальянца, погибшего при попытке спасти Наговицину, вероятнее всего, смогут забрать с вершины лишь весной следующего года.
Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу во время спуска с пика Победы. Два других участника группы были успешно эвакуированы с вершины.
Ранее, 23 августа, МЧС Киргизии объявило альпинистку погибшей, однако операция по поиску и спасению продолжалась до настоящего времени.
Подробности о судьбе Натальи и итогах операции пока не раскрываются.
