Более 20 рейсов задержали в аэропорту Храброво в Калининграде из-за непогоды
В Калининграде аэропорт Храброво столкнулся с серьезными задержками. Об этом пишет РИА Новости.
Более 20 рейсов не могут вылететь или прибыть вовремя. По информации с онлайн-табло, на 6:45 (7:45 мск) запаздывают направления в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Пермь. Также 13 рейсов из этих городов не могут приземлиться.
Служба МЧС региона сообщила о сильном северо-западном ветре, скорость которого достигает 17 метров в секунду. На побережье он может усиливаться до 20 метров в секунду. Несмотря на это, штормовое предупреждение, объявленное ранее, отменили.
Читайте также: