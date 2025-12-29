Пьяный сын депутата устроил погром в магазине Дагестана и набросился на продавщицу

29 декабря 2025, 03:07

Фото: iStock/K-Paul

Сын районного депутата в Дагестане Даниял Абсаламов устроил вместе с друзьями погром в продуктовом магазине и напал на продавщицу. Об этом пишет SHOT.





Инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 декабря в Кумторкалинском районе. Пьяная компания била стёкла и кидала камни в магазин. Зайдя внутрь алкомаркета, дебошир взял несколько бутылок и стал бросать их в женщину-продавца.





«Предварительно, он устроил такую разруху из-за того, что ему не дали денег в долг. Даниял Абсаламов и его друзья задержаны», — говорится в материале.

«Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Другого решения быть не могло. (...) Поднять руку на женщину и громить чужое имущество – это признак слабости, а не силы человека. Никакого снисхождения к нарушителям не будет», — написал Меликов в своем Telegram-канале.