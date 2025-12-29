Пьяный сын депутата устроил погром в магазине Дагестана и набросился на продавщицу
Сын районного депутата в Дагестане Даниял Абсаламов устроил вместе с друзьями погром в продуктовом магазине и напал на продавщицу. Об этом пишет SHOT.
Инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 декабря в Кумторкалинском районе. Пьяная компания била стёкла и кидала камни в магазин. Зайдя внутрь алкомаркета, дебошир взял несколько бутылок и стал бросать их в женщину-продавца.
«Предварительно, он устроил такую разруху из-за того, что ему не дали денег в долг. Даниял Абсаламов и его друзья задержаны», — говорится в материале.
Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что придерживается принципа ответственности отца за воспитание детей. Родителям, у которых вырастают такие молодые люди, не место во власти.
«Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе. Другого решения быть не могло. (...) Поднять руку на женщину и громить чужое имущество – это признак слабости, а не силы человека. Никакого снисхождения к нарушителям не будет», — написал Меликов в своем Telegram-канале.Против буйной группы друзей возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил территориальному управлению представить доклад об установленных обстоятельствах.