В Амурской области мальчик сломал ключицу в детсаду из-за недосмотра воспитательницы

С детсада в Амурской области взыскали 120 тысяч рублей после перелома ключицы ребёнка
Фото: iStock/Oksana Oliynyk

Суд взыскал крупную компенсацию с детского сада в Амурской области после того, как юный воспитанник сломал там ключицу. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.



Инцидент произошёл в селе Аркадьевка во время спортивных игр. Четырехлетний мальчик получил закрытый перелом при столкновении с другим ребёнком. Воспитательница, обязанная следить за детьми, в этот момент отвлеклась на разговор с охранником.

В результате суд обязал дошкольное учреждение выплатить родителям пострадавшего 120 тысяч рублей за моральный ущерб.

Мария Моисеева

