В Амурской области мальчик сломал ключицу в детсаду из-за недосмотра воспитательницы

29 декабря 2025, 07:20

С детсада в Амурской области взыскали 120 тысяч рублей после перелома ключицы ребёнка

Фото: iStock/Oksana Oliynyk

Суд взыскал крупную компенсацию с детского сада в Амурской области после того, как юный воспитанник сломал там ключицу. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.