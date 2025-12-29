В Амурской области мальчик сломал ключицу в детсаду из-за недосмотра воспитательницы
Суд взыскал крупную компенсацию с детского сада в Амурской области после того, как юный воспитанник сломал там ключицу. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в селе Аркадьевка во время спортивных игр. Четырехлетний мальчик получил закрытый перелом при столкновении с другим ребёнком. Воспитательница, обязанная следить за детьми, в этот момент отвлеклась на разговор с охранником.
В результате суд обязал дошкольное учреждение выплатить родителям пострадавшего 120 тысяч рублей за моральный ущерб.
Ранее сообщалось, что пожилой мужчина скончался после драки, которая возникла из-за спора за очередь в общественный туалет. Инцидент произошёл ночью 21 декабря у закусочной Fork & Spoon в Сингапуре.
Читайте также: