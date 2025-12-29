Достижения.рф

На Камчатке возбудили дело об убийстве после гибели четырех человек при пожаре

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после пожара в многоэтажном доме в Петропавловске-Камчатском. В результате инцидента погибли четыре человека, сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Камчатскому краю».



Возгорание произошло утром 29 декабря в квартире на улице Горького. Пожарные, прибывшие на вызов, обнаружили в помещении четырёх человек без сознания — двух взрослых мужчин и двух детей.

Спасатели проводили реанимационные мероприятия до прибытия медиков, однако не удалось спасти пострадавших.

Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. По информации МЧС, огонь уничтожил 10 квадратных метров площади и был ликвидирован в течение получаса.

Следователи проводят мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

