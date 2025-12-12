В Новосибирске сотрудников почты осудили за попытку хищения
В Новосибирской области суд запретил двум сотрудникам почтового отделения совершать определенные действия до 9 февраля 2026 года. Их подозревают в хищении почти 10 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел на трассе в Тогучинском районе. Водитель почтового автомобиля сообщил о пожаре в салоне машины. Он смог самостоятельно потушить огонь и продолжил путь. По прибытии в пункт назначения, мужчина заявил, что из-за случиашегося уничтожено две инкассаторские сумки с крупной суммой денег.
Однако следствие заподозрило его и менеджера отделения связи в обмане. В ходе расследования выяснили, что украденные наличные переложили в картонные коробки и передали сообщнице, которая спрятала их в цветочном горшке. При задержании правоохранители нашли похищенные средства. Также установили, что подозреваемая успела положить 500 тысяч рублей на банковский счет и перевела часть суммы родственнику.
