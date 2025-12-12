В Новосибирске сотрудников почты осудили за попытку хищения

12 декабря 2025, 08:46

Фото: iStock/blinow61

В Новосибирской области суд запретил двум сотрудникам почтового отделения совершать определенные действия до 9 февраля 2026 года. Их подозревают в хищении почти 10 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.