В Таиланде поймали примата-убийцу, который откусил кусок ноги своей жертвы
В Таиланде поймали макака, который убил пожилого мужчину в провинции Яла. Об этом сообщает The Thaiger.
Агрессивного примата, напавшего на 67-летнего Чайяпхума Саеунга, поймали в ловушку с приманкой, установленную представителями властей. Этот произошло через три дня после нападения, в результате которого пожилой мужчина получил смертельные травмы. Обезьяна ворвалась в дом Саеунга и нанесла ему множество травм, включая укус за ногу, от которого мужчина скончался.
Тело Саеунга обнаружил его племянник спустя несколько дней. Мужчина лежал в луже крови у стены, сжимая в руках металлический прут, который, по-видимому, использовал для защиты от нападавшего. На теле погибшего остались следы десятков укусов.
Выяснилось, что обезьяна ранее уже нападала на местных жителей и однажды укусила Саеунга за плечо. Власти сообщили, что мужчина держал дома самку макаки в качестве питомца, и агрессивный самец, вероятно, пытался найти её.
